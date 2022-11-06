المحامي الحقوقي نجاد البرعي: الحكومة تبذل جهدها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان

قال الدكتور نجاد البرعي المحامي الحقوقي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إنَّ الحكومة بذلت قصارى جهدها خلال الفترة الماضية من أجل تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح «البرعي» في تصريحاته لـ«الوطن» أنَّ الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا بقرارات عفو رئاسية خير دليل على عزم الدولة المصرية على اقتحام ملف حقوق الإنسان في مصر ووضعه على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية لاسيما سجناء الراي الذي تصدّروا قوائم العفو التي صدرت طوال الفترة الماضية.

الدمج المجتمعي للمفرج عنهم

وشدد المحامي الحقوقي على أهمية الدمج المجتمعي للمفرج عنهم بقرارات رئاسية وإعادتهم إلى أحضان المجتمع من جديد من خلال عودة المفرج عنهم من الموظفين إلى وظائفهم من جديد والطلاب إلى استكمال دراستهم مجددًا، وذلك في إطار تعزيز السلم المجتمعي وضمانا لعدم استقطابهم فكريًا من قبل جماعات الشر من جديد.

استراتيجة حقوق الإنسان الوطنية

واختتم المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني حديثه، مطالبًا بزيادة أعداد المفرج عنهم من سجناء الرأي خلال الفترة المقبلة لدفع استراتيجية حقوق الإنسان الوطنية لمستواها المستهدف في أسرع وقت ممكن وتعزيزها، خاصة أنَّ الدولة ماضية في طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة