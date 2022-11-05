عضو «خطة النواب»: رد الحكومة على استفسارات لجان الحوار الوطني يعكس حرصها على دعمه

قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، إن رد الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار الوطني ولجانه، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، يؤكد تقدير ودعم الحكومة للحوار الوطني، والحرص على توضيح جميع التفاصيل أمام لجانه لكي يجري وضعها في الاعتبار عند انطلاق جلسات الحوار الرسمية.

دعم المستثمرين المحليين والأجانب

وأضاف «محسب»، في تصريح لـ«الوطن»: «أتمنى أن تؤتي السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ثمارها في ظل ما تم اتخاذه من إعفاءات وإجراءات تحفيزية مهدت الطريق أمام المستثمرين للبدء في مشروعاتهم»، مؤكدا ضرورة تقديم الدعم اللازم للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل تحفيز التصنيع ودفع عجلة الإنتاج، إذ يعتبر قطاع الصناعة قاطرة التنمية الحقيقية.

صياغة أولويات العمل الوطني

وأكد عضو مجلس النواب، أن اللجان الاقتصادية بالحوار الوطني تعمل بكل جدية من أجل صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، وهو الهدف الأساسي من للحوار، ومحاولة طرح حلول لمشاكلنا الاقتصادية، مؤكدا ثقته في قدرة جميع المشاركين على صياغة مخرجات يمكن الاستفادة منها في المستقبل.