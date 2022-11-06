نصائح لزراعة أسطح المنازل.. منها اختيار نظام الري والتقليم المستمر

تعمل النباتات على تنقية الهواء وإنتاج الأكسجين، ما يجعلها رئة طبيعية فضلًا عن إضفاء لمسة جمالية على مكان تواجدها، ولذلك تعتبر زراعة أسطح المنازل أمر مهم، كما يمكن تحويلها إلى حديقة مثمرة، فضلا عن إمكانية الربح من بيع المنتجات.

نصائح لزراعة أسطح المنازل

ولزراعة أسطح المنازل هناك عدة خطوات ونصائح يجب إتباعها لنجاح الزراعة، يوضحها «عبدالرحمن نشأت»، مهندس زراعي، في تصريحات لـ«الوطن»، مشددًا على ضرورة التخلص من المهملات الموجودة فوق أسطح المنازل قبل البدء بالزراعة حتى لا تشوه المظهر الجمالي للنباتات، وألا تكون مرتعًا للزواحف والحشرات التي تأكل النباتات.

اختيار نباتات مناسبة للزراعة على السطح

وأشار إلى أهمية حساب المساحة الكلية لسطح المنزل وتحديد نسبة الزراعة، وما يلائم المساحة من نباتات مع حساب إمكانية الزراعة العمودية والزراعة حول منضدة خشبية ما يعطي متسعًا من المساحة، كما يجب اختيار النباتات والأشجار ذات الجذور غير العميقة مثل الفراولة والخضروات.

تقزيم الأشجار والنباتات وتوفير ري ملائم

وشدد على ضرورة العمل على التقليم المستمر للأشجار والنباتات واستخدام النباتات والأشجار القزمية والتي يساعد التقليم المستمر على صغر حجمها، فلا تتجاوز المتر مع تقديم إنتاج وفير، كما يجب توفير نظام ري ملاءم لمساحة السطح ووجود أصيص الزراعة والبراميل.