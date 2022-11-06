عضو أمناء الحوار الوطني: اجتماع المجلس 13 نوفمبر.. وانتهاء عمل لجان المحور السياسي

قال الدكتورعمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس يجتمع الأحد المقبل 13 نوفمبر الجاري، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، استكمالا للجلسات التحضيرية التي بدأت منذ توجيه الرئيس السيسي، بعمل حوار وطني تجتمع فيه كل القوى السياسية، لمناقشة ووضع حلول لكل المشكلات التي تواجه المواطنين.

انتهاء عمل لجان المحور السياسي

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات لـ «الوطن»، أن المحور السياسي بكل لجانه انتهى من تقديم كل المقترحات، وجرى تنقيحها والموافقة عليها تحضيرا للجلسات النقاشية المقرر البدء فيها بعد تقديم كل المحاور الأساسية مقترحاتها، وهذا المنتظر حدوثه خلال الأيام المقبلة، على أن يجتمع مجلس الأمناء في 13 نوفمبر الجاري.

وأوضح «ربيع» أن المجلس سيواصل اجتماعاته إلى حين انتهاء كل المحاور بلجانها من عرض المقترحات وتنقيحها والموافقة عليها ثم البدء بالجلسات النقاشية، موضحا أن المحور السياسي انتهى من تقديم اقتراحاته كافة، وجرت الموافقة عليها من قبل المجلس.

الاجتماع الـ 12 للحوار الوطني

ولفت إلى أن اجتماع مجلس الأمناء أمس، شهد تأبين الدكتور الراحل محمود علم الدين، وإبراز ما ورد في مداخلات الرئيس السيسي، بشأن الحوار الوطني في فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022، وخطة عمل المحور الاقتصادي والمجتمعي والخطة المبدئية للمحور السياسي، بالإضافة إلى رد رئيس مجلس الوزراء على أسئلة الحوار الوطني، خلال المؤتمر الاقتصادي.