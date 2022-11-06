إنقاذ 26 شخصا من ركاب الطائرة التنزانية المنكوبة

ذكرت تقارير تنزانية، أنّ الطائرة المنكوبة في بحيرة فيكتوريا سقطت بسبب أعطال فنية، وسوء الأحوال الجوية، وكان على الطائرة 54 شخصًا.

إنقاذ 26 شخصًا من ركاب الطائرة المنكوبة

وأشارت «قناة العربية» الإخبارية، إلى أنّه تمّ إنقاذ 26 شخصًا من ركاب الطائرة المنكوبة ببحيرة فيكتوريا، بحسب خبرٍ عاجل بثته القناة، قبل قليل، وكانت هذه الطائرة التي تسمى «بريسيجن إير»، متجهةً في رحلة من دار السلام إلى بوكوبا في تنزانيا.