سقوط طائرة روسية على مبنى سكني من 9 طوابق في «كراسنودار»

سقطت طائرة عسكرية على مبنى سكني مكون من 9 طوابق في مدينة ييسك بمقاطعة كراسنودار الروسية، وسط تحرك طواقم الإطفاء والإسعاف إلى مكان وقوع الطائرة.

بيان وزارة الدفاع الروسية

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، بيانًا عاجلا، نقلته وكالة الأنباء الروسية «تاس»، توضح فيه أن سبب تحطم الطائرة العسكرية من طراز «سو-34» اشتعال أحد المحركات أثناء عملية الإقلاع، في الوقت الذي استطاع الطاقم الخاص بها القفز بالمظلات قبل سقوطها.

سقوط بعد أسبوع من قصف أوكراني

يأتي سقوط الطائرة بعد ساعات قليلة من قصف روسي قوي للعاصمة الأوكرانية كييف وسقوط قتلى مدنيين بعد أسبوع واحد من ضرب أوكرانيا لجسر القرم الذي يصل بين روسيا وشبه جزيرة القرم ويُستخدم لنقل الإمدادات العسكرية الروسية إلى أوكرانيا.

بداية الأزمة في فبراير

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية شهر فبراير الماضي عقب إعلان أقاليم أوكرانية رغبتها الانفصال عن روسيا وسط تدخل الجيش الروسي.