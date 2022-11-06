سقوط طائرة ببحيرة فيكتوريا.. فشلت في الهبوط بمطار تنزانيا
كتب:
رؤى ممدوح
10:21 ص | الأحد 06 نوفمبر 2022
سقوط طائرة في تنزانيا
سقطت طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا، اليوم الأحد، في أثناء محاولتها الهبوط في مطار بوكوبا بتنزانيا، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
سقوط طائرة في تنزانيا
وتتبع الطائرة التي لم يتضح بعد عدد ركابها، لشركة «بريسيجن إير» التانزانية، وتُظهر صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة السلطات المحلية إنقاذ الركاب من الغرق.
وكانت طائرة «بريسيجن إير»، متجهةً في رحلة من دار السلام إلى بوكوبا في تنزانيا.