وكيل «تعليم دمياط» يشارك الأطفال في زراعة «شجرة الصداقة»

شارك علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أطفال روضة مدرسة جنة مصر الرسمية للغات بدميـاط الجديدة، اليوم الأحد، في زراعة شجرة الصداقة، والتي يتم زراعتها ضمن مبادرة «ابدأ بنفسك» للحفاظ علي البيئة من التغيرات المناخية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، في بيان صحفي، إن هذه المبادرة تأتي في ظل حرص المديرية على المشاركة في المحافظة على الغطاء النباتي والرقعة الخضراء، واستشعارا بدوره في الإسهام في تحسن الحالة المناخية، والمحافظة على البيئة من خلال تنقية الهواء بواسطة زيادة المسطحات الخضراء.

تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية للتحفيز والابتكار

كما شارك وكيل الوزارة، أطفال الروضة في طابور الصباح والأنشطة الرياضية، وتفقد الفصول الدراسية للصفوف المختلفة وحجرات الأنشطة والمعامل، مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية للتحفيز والابتكار وغرس روح التعاون والعطاء بين الطلاب.

وناقش عبد الرؤوف، الطلاب فيما يتم شرحه داخل الفصول للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب واستراتيجيات التعلم.

وأثنى، على مستوى النظافة وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، مؤكدا الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي، والتأكيد علي ضرورة انضباط الإشراف وتوزيع الاحتياطي، وتطبيق حصص المشاهدة للقنوات التعليمية، موجهًا بتوفير المطهرات والصابون بدورات المياه، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية داخل المدرسة حفاظاً على سلامة جميع الطلاب والمعلمين.