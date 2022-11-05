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أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 1228 جنيها

كتب:

مارينا رؤوف
03:09 م | السبت 05 نوفمبر 2022
الذهب.. أرشيفية

الذهب.. أرشيفية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم السبت، 1228 جنيها، وأشار بيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ عيار 24 سجّل نحو 1403.5 جنيه للجرام.

وقال بيان الشعبة، إن سعر جرام الذهب عيار 18، بلغ نحو 1052.5 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 821 جنيها للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وتابعت بأن سعر الجنيه الذهب 9 آلاف و824 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1684 دولارًا للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.