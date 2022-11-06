إصابة نجار مسلح في مشاجرة مع بائع خضار بالقليوبية.. «بسبب مشادة كلامية»

أصيب نجار مسلح بجرح طعني في الصدر على يد بائع خضراوات، في أثناء مشاجرة نشبت بينهما على أثر معاتبة المجني عليه المتهم الذي صدمه بـ«تروسيكل» يقوده، وتعدى عليه بسلاح أبيض «مطواة»، وجرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي، وضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي باستقبال شخص مصاب بجرح طعني بالصدر في مشاجرة بمنطقة قلما دائرة المركز.

مشادة كلامية بين الطرفين سبب وقوع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لموقع الحادث، وتبين إصابة «إ. أ. م» 32 سنة، نجار مسلح، بجرح طعني بالصدر خلال مشادة كلامية بينه وبين «م. م. ط»، 20 سنة، بائع خضروات، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.

العقوبة المنتظرة للشروع في القتل

وقال المحامي عماد قزامل، إن هذه الواقعة تسمى شروع في قتل أو ضرب أفضى إلى عاهة، موضحًا أنه في حال تسبب الإصابة في عاهة مستديمة أو مؤقتة للمجني عليه وفق تقرير الطب الشرعي، تكون العقوبة للمتهم في هذه الحالة السجن، وتختلف مدته باختلاف حجم الإصابة.