ضبط 30 قطعة سلاح و8 قضايا «مخدرات» في حملة أمنية بأسيوط

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكبرة بعدة محافظات، في إطار استمرار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية.

30 قطعة سلاح ناري

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية، استهدفت دائرتي مركز شرطة الفتح وقسم شرطة أسيوط الجديدة، وأسفرت عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري عبارة عن 8 بنادق آلية، و9 بنادق خرطوش، و13 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 27 متهما، لـ6 منهم معلومات جنائية.

8 قضايا اتجار في المخدرات

كما تم ضبط عدد 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة «حشيش، هيروين، شابو، أقراص مخدرة»، بحوزة 8 متهمين، لـ4 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 712 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.