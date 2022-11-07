حظك اليوم برج الحمل الاثنين 7-11-2022 عاطفيا ومهنيا 

برج الحمل هو من الأبراج الشديدة الرومانسية، ومحب لشريك حياته كما أنه شديد الإخلاص، والوفاء، وهو عاشق من الطراز الأول ويكره الخيانة، لذا يعيش مولود هذا البراج في سعادة واستقرار عائلي وأسري وعائلي، كما أنه يحب العمل الدؤوب والتفاني في عمله.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، حيث سيساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك المهنية، كما انه يعمل لصالحك، كما أن هذا سيدفعك نحو المغامرة اليوم، وتنصحك الأفلاك بالتروي والتفكير الواقعي، حتى تستطيع أن تحقق أرباحًا، كما يجب ألا تكن متطلبًا علاقاتك داخل العمل ومع زملائك، حيث إنّ هذا سيجعلك تنجح في حياتك المهنية وتحقق طموحاتك، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المريخ في محور برجك اليوم الاثنين، وهذا سيجعلك تفتن الآخرين بشخصية ساحرة، لذا وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل اليوم، بحسب تصريحات عبير فؤاد خبيرة الأبراج.