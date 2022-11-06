12 رسالة شهدتها الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ.. «من أجل عالم أفضل»

انطلقت فعاليات الافتتاح الرسمي لقمة المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، حيث افتتحها رئيس قمة COP26 ألوك شارما، ورئيس القمة الحالية السفير سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ هوسانج لي، وكذلك السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل.

الرسائل التي شهدتها الجلسة الافتتاحية

وشملت جلسة الافتتاح عدد من الرسائل من قمة المناخ، والتي يجب على العالم العمل بها من أجل الحد من مخاطر التغير المناخي، وكان من أبرز تلك الرسائل التي وجهها رئيس قمة COP 26 ألوك شارما أثناء الجلسة الافتتاحية بمؤتمر قمة المناخ حيث أشار إلى أن:

- أزمة أوكرانيا من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع التضخم وتسبب في زيادة الأسعار بشأن كبير.

- تحديات كبيرة بشأن قمة المناخ ما زالت موجودة وتحتاج جهودا حديثها لمواجهتها.

أما من ضمن الرسائل التي وجهها وزير الخارخية «سامح شكري» أثناء حديثه في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر قمة المناخ :

- السعي إلى تعزيز العمل الجماعي متعدد الأطراف، من خلال التعامل الفعال مع أكبر تحدي يواجه البشرية في الوقت الحالي.

- تغير المناخ أصبح خطرا واقعيا يهدد حياة البشر

- هناك العديد من الأعباء في مجال المناخ ينبغي معالجتها.

- يجب ألا تتسبب أي ظروف في تقليل الاستجابة لأزمة تغير المناخ

- مساعدة الدول الفقيرة للوفاء بمتطلبات مواجهة قمة المناخ

- العمل على استمرار المساهمة الولية في جهود مواجهة التغيرات المناخية

وبالنسبة للرسائل التي وجهها السكرتير التفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة:

- يجب مشاركة جميع الأطراف لمواجهة التغيرات المناخية.

- هناك مساحة لسماع جميع الأطراف لتحقيق التعاون.

- وجود العديد من الشركات رفيعة المستوى لدفع التعاون لتقليل الانبعاثات.

- يجب تحقيق تقدم في مواجهة أزمة المناخ.

مؤتمر قمة المناخ

وافتتح الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر قمة المناخ رئيس قمة COP26 ألوك شارما الذي نوهه إلى الجهود التي بذلتها مصر من أجل هذا المؤتمر.