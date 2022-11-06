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الفنان نبيل الحلفاوي يحتفل بانطلاق قمة المناخ: مصر اليوم عاصمة العالم

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بسمة شطا
01:42 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي

احتفل الفنان نبيل الحلفاوي بانطلاق قمة المناخ اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ، التي تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وكتب الحلفاوي في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «مؤتمر المناخ شرم الشيخ.. مصر اليوم عاصمة العالم.. حفظها الله ورعاها».

انطلاق قمة المناخ 

وانطلقت صباح اليوم، فعاليات قمة المناخ، وتسلمت مصر رسميا رئاسة الدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ.

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بقلم بسمة شطا