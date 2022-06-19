نبيل الحلفاوي: لا مفاجآت في مباراة القمة.. والجمهور أسيست المكسب

قال الفنان نبيل الحلفاوي، إن مباراة القمة رقم 124 التي تجمع بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز اليوم لن تشهد أي مفاجآت على حسب توقعه.

نبيل الحلفاوي: محمود الخطيب صاحب هدف الفوز

ورد الحلفاوي على عدد من الأسئلة التي وجهت له عبر صفحته الرسمية على تويتر، فيما يتعلق بتوقعاته للمباراة، قائلا: «قلت امبارح.. لا مفاجآت إن شاء الله».

كما داعب الحلفاوي جمهوره الذي سأل عن اللاعب الذي يتوقع أن يحقق مفاجأة في مباراة اليوم، قائلا: «محمود الخطيب».

نبيل الحلفاوي: شوية سوداني جنبي خلال المباراة

وكشف الحلفاوي عن طقوسه التي اعتاد عليها خلال مباراة القمة، قائلا: «لا مفيش طقوس معينة، بحاول بس أخلص اللي ورايا قبل الماتش، وشوية سوداني جنبي، أو شويتين.. همه الحقيقة 4 شويات، الكدب خيبة، العلبة بحالها بتبقى جنبي».

كما دعم الحلفاوي، سامي قمصان المدير الفني للنادي الأهلي فى أول مباراة قمة له بعد رحيل المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني: «سامي الكوتش والجمهور أسيست المكسب».

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي من أكبر مشجعي وداعمي النادي الأهلي عبر تاريخيه، ودائما يتمني فوز فريقه على الزمالك.

وتعتبر مباراة اليوم، الثانية بين الفريقين في الدوري هذا الموسم، وذلك بعد انتهاء لقاء الدور الأول لصالح الأهلي 5-3.