نبيل الحلفاوي يعلق على مبارة الأهلي والزمالك: نتيجة عادلة

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على نتيجة مبارة الأهلي والزمالك، التي انتهت منذ قليل، بالتعادل بهدفين لكل فريق، قائلا: إن النتيجة عادلة.

نبيل الحلفاوي يعلق على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

كتب نبيل الحلفاوي على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «‏‏نتيجة عادلة، خطأ الأهلي الفادح هو التراجع بعد تسجيل الهدف الأول».

نتيجة عادلة.

خطأً الأهلي الفادح هو التراجع بعد تسجيل الهدف الأول. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) June 19, 2022

نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة المبارة

كان نبيل الحلفاوي، توقع نتيجة المبارة قبل بدئها، قائلا: «إن مباراة القمة رقم 124 التي تجمع بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز اليوم، لن تشهد أي مفاجآت».

وكشف الحلفاوي عن طقوسه التي اعتاد عليها خلال مباراة الاهلي والزمالك، قائلا: «لا مفيش طقوس معينة، بحاول بس أخلص اللي ورايا قبل الماتش، وشوية سوداني جنبي، أو شويتين.. همه الحقيقة 4 شويات، الكدب خيبة، العلبة بحالها بتبقى جنبي».

غياب نبيل الحلفاوي عن دراما رمضان المقضي

وغاب نبيل الحلفاوي عن دراما رمضان المنقضي، وذلك بعد نجاحه العام الماضي في مسلسل «القاهرة كابول»، والذي كان يتناوي المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي رمزي، الذي تولى خلافة جماعة إرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل، وينقل الصورة المذيع طارق كساب.