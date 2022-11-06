السيسي لمديرة «النقد الدولي»: حريصون على إكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في شرم الشيخ كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنَّ اللقاء تناول استعراض أوجه الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي، خاصة في ضوء برنامج التعاون الذي تمّ الاتفاق عليه مؤخراً بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري.

السيسي يعرب عن تقديره للشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي

ورحب الرئيس السيسي بزيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إلى مصر للمشاركة في القمة العالمية للمناخ (COP27)، معرباً عن التقدير لإسهاماتها في إطار الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابي للاستثمار وفرصه الواعدة في مصر وانعكاس ذلك على دعم الاقتصاد المصري.

وأكّد رئيس الجمهورية، حرص الدولة على تكملة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وكذلك تعظيم مساحة دور القطاع الخاص.

مديرة صندوق النقد الدولي تؤكّد مواصلة الشراكة المتميزة مع مصر

وأكّدت كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، مواصلة صندوق النقد الدولي علاقات التعاون والشراكة المتميزة مع مصر لدعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية بها خاصة في ضوء استقرار أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية والصدمات الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت بعمق على اقتصاديات الدول الناشئة.

وأشادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، بنجاح تعامل مصر مع تلك التداعيات والتغييرات المتلاحقة للسياسة النقدية العالمية واحتواء آثارها، مما حافظ على المسار الآمن للاقتصاد المصري.