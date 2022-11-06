سامح شكري: السيسي يشارك غدا في الجلسة الافتتاحية لقمة تنفيذ العمل المناخي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ (COP 27)، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيحضر غدًا الجلسة الافتتاحية لقمة التنفيذ في مجال العمل المناخي في شرم الشيخ، إضافة لـ أنطونيو جوتيرس الأمين العام لمنظومة الأمم المتحدة وباقي رؤساء الدول والحكومات، والذين سيدلون بالبيانات الوطنية أو البيانات نيابة عن مجموعات التفاوض في الاتفاقية.

سنواصل الاستماع للبيانات الوطنية بحضور رؤساء الدول والحكومات

وأضاف «سامح» خلال كلمته في الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27» في شرم الشيخ، أنَّ الاجتماع رفيع المستوى سيتواصل ليومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 نوفمبر، متابعًا «سنواصل الاستماع للبيانات الوطنية من الأطراف بحضور رؤساء الدول والحكومات الذين لم يأخذوا الكلمة في الجزء الأول».

سنستمع إلى بيانات كبار ممثلي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

وأشار رئيس قمة المناخ إلى أنَّه في يوم 16 نوفمبر، وبعد الانتهاء من البيانات الوطنية سيتمّ الاستماع إلى بيانات كبار ممثلي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، ويوم الخميس الـ 17 من نوفمبر والجمعة الـ18 من نوفمبر سنعاود الاجتماع لدراسة القرارات والاستنتاجات بهدف اعتمادها.