خلال لقاء مع السيسي... مديرة «النقد الدولي» تشيد بتعامل مصر مع الأزمة العالمية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في شرم الشيخ كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية.

مديرة صندوق النقد الدولي: مصر نجحت في الحفاظ على المسار الآمن للاقتصاد المصري

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي، بنجاح تعامل مصر مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية واحتواء آثارها، مما حافظ على المسار الآمن للاقتصاد المصري، وذلك وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.