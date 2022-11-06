«التنسيقية» تعقد جلسة نقاشية حول الحوار الوطني بمكتبة مصر العامة في الدقي

عقد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، بمكتبة مصر العامة في الدقي، بمحافظة الجيزة.

وتناولت الورشة الحديث مع المواطنين، عن الحوار الوطني وأهدافه وقيمة الاستماع لكل وجهات النظر المختلفة، وتطرق الحديث لملفات مهمة تخص التعليم، والصحة، والنقل.

النائب أحمد مقلد: الدولة تسعى لسماع مشاكل المواطنين بدون حواجز

وقال النائب أحمد مقلد، إن الدولة تسعى إلى سماع مشاكل المواطنين بدون أي حواجز، لذلك هناك فرصة عظيمة وهي «الحوار الوطني» لسماع المواطن ومحاولة الوصول معه لحلول لجميع الصعوبات التي تواجهه.

واختتمت فعاليات الورشة، بتأكيد النائب أحمد مقلد، على أن الفعاليات مستمرة للوصول لأفضل الحلول، وتبادل الأفكار بشكل دائم.

جاء ذلك بحضور النائب نادر مصطفى والنائبة مي كرم جبر، عضوي مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جلسات نقاشية مع المواطنين

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أطلقت سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيجري طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.