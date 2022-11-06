المحامي الحقوقي نجاد البرعي: مصر تعطي أهمية كبرى لملف حقوق الإنسان

قال نجاد البرعي المحامي الحقوقي المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة المناخ (COP27) يؤكّد قوة مصر الدولية، بل وشهادة على أنَّ القيادة السياسية استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تضع مصر في مكانتها الدولية المستحقة.

مصر منحت أهمية كبرى لملف حقوق الإنسان

وأضاف نجاد البرعي أنَّ الدولة المصرية أعطت خلال الفترة الأخيرة أهمية كبرى لملف حقوق الإنسان وظهر ذلك متمثلا في قرارات العفو الرئاسية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة عن المحبوسين احتياطيا لاسيما سجناء الرأي الذين تصدّرت أسمائهم أرقام القوائم الأولى، مما يوحي بأنّ حقوق الإنسان أولوية الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

رؤساء وقادة وزعماء 197 دولة يشاركون في قمة المناخ

ويشارك في قمة المناخ (COP 27) المنعقدة في مدينة السلام بشرم الشيخ، رؤساء وقادة وزعماء 197 دولة، ومن بين المشاركين في القمة هذا العام، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض في وقت سابق، إذ أكّد أنَّ «بايدن سيتوجه إلى مصر للمشاركة في مؤتمر المناخ يوم 11 نوفمبر الجاري، وسيدعو العالم للتحرك في هذا العقد الحاسم» بحسب البيان.