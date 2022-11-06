«التنسيقية» تعقد جلسة نقاشية مع أعضاء نادي الزهور حول الحوار الوطني

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، بنادي الزهور، بحضور المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة النادي.

واستمع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمقترحات ووجهات نظر أعضاء النادي من السيدات والرجال والشباب.

وأكدت النائبة هادية حسني عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن صناعة البطل الأولمبي ورعايته محور أساسي في الحوار الوطني، وبحث آليات كيفية صناعة أبطال ألعاب فردية ورعايتهم ضمن توصيات الجلسة، لتناقش في الحوار الوطني.

من جانبها، أعربت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن سعادتها بتواجدها في نادي الزهور، وقالت: «متواجدون مع مختلف أطياف المجتمع، كبار وصغار وحتى النشء»، وأكدت أهمية معرفة الجميع بالحوار الوطني وضرورة مشاركتهم بآرائهم ومقترحاتهم.

وأشارت إلى سعادتها بوجود كبار السن والتجاوب في المناقشة والمشاركة وعرض مقترحات ثرية.

الحوار الوطني نابع عن إرادة سياسية جادة

وأوضح النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، أن الحوار الوطني نابع من إرادة سياسية جادة ومتطورة، وهو عبارة عن عصف ذهني للمجتمع المصري بكل أطيافه، شارحاً مفهوم الجمهورية الجديدة وفلسفتها ومعنى الطريق إليها.

وفي تعقيبه على الأسئلة والاستفسارات ذات الطابع الاقتصادي، أكد النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة لم تتخل عن القطاع العام، ولكنها تعيد تقييم فاعلية شركاته، وأبرز دليل على ذلك أنها اقترضت أكبر قرض في تاريخها لصالح الصناعة المصرية بمبلغ 21 مليار دولار، كما أنها مؤخرا قد أطلقت الرخصة الذهبية التي تتيح لكبار المستثمرين العمل دون قيود لحين استيفاء الأوراق الرسمية، كما وعدت بتسهيل مشكلات صغار المستثمرين عن طريق عمل فترة سماح سنة قابلة للتجديد مرتين أخريين.

130 جلسة وندوة حوارية

وأوضح أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومقرر لجنة الشباب بـ الحوار الوطني، أهداف ومحاور الحوار لجميع المشاركين، قائلاً: «إننا حريصون على الاستماع للجميع وتوصيل المقترحات والمناقشات للجان المختلفة بالحوار الوطني للخروج بتوصيات».

بدوره، أشار مؤمن سيد مدير الشؤون البرلمانية بالتنسيقية، إلى أنه جرى الاستماع لعدد كبير من المواطنين بمختلف فئاتهم المؤيد والمعارض، متابعا: «عقدنا أكثر من 130 جلسة وندوة حوارية في محافظات الصعيد ومحافظات الدلتا وبحري، حلايب وشلاتين، وأيضاً مراكز الشباب والأندية والنقابات والجامعات، لحرص التنسيقية على الاستماع لكل أطياف المجتمع ووضع كل مقترحاتهم على مائدة الحوار الوطني».

وتحدثت شيرين فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن اهتمام الدولة بالملف الاجتماعي والجمعيات الأهلية والقضاء على ظاهرة المتشردين، وأشارت إلى أهمية مشاركة الحضور بمقترحاتهم في هذا الملف لعرضها على اللجان الخاصة بالحوار الوطني والخروج بتوصيات.

وفى نهاية الحلقة النقاشية، أشاد أعضاء النادي بأهمية ما تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من ندوات ونقاشات، وطلبوا تكرار هذه الندوة كل فترة.

وقام رئيس مجلس إدارة النادي بتكريم وفد التنسيقية على مجهودهم في الحوار الوطني.