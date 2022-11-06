الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ.. انتخاب «شكري» رئيساً واعتماد جدول الأعمال

شهدت الجلسة الإجرائية في افتتاح فعاليات قمة المناخ، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، انتخاب وزير الخارجية السفير سامح شكري، رئيساً للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، إذ تسلم رئاسة الدورة من وزير الدولة البريطاني، ألوك شارما، رئيس الدورة الـ26، التي عُقدت في جلاسكو بالمملكة المتحدة، العام الماضي.

انتخاب سامح شكري رئيساً لـCOP27

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة لرئيس قمة جلاسكو (COP26)، الذي أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف، مؤكّداً أنَّ هناك إجماع دولي على ضرورة التعاون لمواجهة تغير المناخ، كما أشار إلى ما تمّ تحقيقه خلال قمة جلاسكو، رغم الظروف الصعبة التي شهدها العالم، ثم أعلن عن انتخاب الوزير سامح شكري لرئاسة الدورة الجديدة للمؤتمر.

«شكري»: ملتزمون بمواجهة تغير المناخ

ومن جهته، أكّد «شكري» أنَّ أنظار العالم تتجه إلى شرم الشيخ، وحرص على توجيه «رسالة إيجابية» إلى العالم، بقوله: «إننا ملتزمون بمواجهة تغير المناخ»، كما لفت إلى أنَّه سيتمّ إفساح المجال والاستماع إلى كل الآراء قدر الإمكان، وتابع بقوله: «لنجعل من مؤتمرنا هذا نقطة فارقة وعلامة مميزة على طريق طويل، لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل، لنضمن وصوله إلى وجهته النهائية».

اتفاق باريس منح فرصة للبشرية

وألقى سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كلمة أشار فيها إلى أنَّ هناك عهد جديد في مسار العمل المناخي، واعتبر أن تفاق باريس منح فرصة للبشرية، معرباً عن أمله في أن تنقل قمة شرم الشيخ العمل المناخي إلى مرحلة التنفيذ، ثم تحدث هوسانج لي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ، الذي دعا إلى العمل فوراً من أجل خفض الانبعاثات الحرارية.

ثم ترأس سامح شكري الجلسة الإجرائية، ليعلن افتتاح أعمال الدورة الـ17 لمؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو (CMP-17)، وكذلك افتتاح الدورة الرابعة لمؤتمر أطراف اتفاق باريس (CMA-4)، وجرى انتخاب أعضاء اللجان الخاصة بكل اجتماع، كما تمّ اعتماد بنود جدول الأعمال لمؤتمر الأطراف، بعد سماع وجهات نظر بعض الأطراف، بشأن هذه البنود.