سامح شكري: أعين العالم تتجه صوب COP27 لمتابعة تنفيذ تعهدات المناخ

وجّه سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس الحالي لقمة COP27، الشكر لكل الأطراف على أعمالهم المستمرة والتزامهم والمشاورات المكثفة، بشأن اعتماد بنود جدول الأعمال في إطار مؤتمر الأطراف COP27، وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس.

مواجهة تغير المناخ

وأضاف شكري، خلال كلمته في الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في شرم الشيخ، «أعين العالم تنصب على شرم الشيخ، ونرسل رسالة إيجابية بأنّنا ملتزمون بمواجهة تغير المناخ، والعديد من الأطراف أعربت عن القلق إزاء العدد الكبير من بنود جدول الأعمال المقترحة من الأطراف، فضلا عن عبء العمل في شرم الشيخ، كل هذه الموضوعات مهمة بالطبع، وفريقي وأنا أعطينا عناية كبيرة للاستماع لكل الآراء وإفساح المجال لها قدر الإمكان».

وواصل: «وفي إطار المشاورات التي تمت، أود أن أشير إلى التفاهم فيما يتعلق ببنود جدول الأعمال لمؤتمر الأطراف، حيث تطرّق إلى تنظيم العمل لبعض الأحكام جدول الأعمال على أساس المشاورات التي تمت وردود الأفعال التي تمت من قبل الرئاسة».