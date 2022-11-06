اندلاع حريق «هيش» بجوار فيلا مهجورة في بورفؤاد ببورسعيد

نشب حريق في «هيش» بجوار إحدى الفلل القديمة والخالية من السكان بشارع الجمهورية في مدينة بورفؤاد ببورسعيد، دون وجود إصابات.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد، يفيد باندلاع حريق في «هيش» بجوار فيلا قديمة خالية من السكن.

3 سيارات للسيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما انتقلت سيارات الإسعاف تحسبا لوجود مصابين أو اختناقات بشرية، وسيارات الطوارئ والغاز الطبيعي والكهرباء لمنع انتشار الحريق.

وصول النيران لشباك الفيلا

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قسم الإطفاء تحت إشراف العقيد هاني المهدي، أن الحريق نشب في «هيش» أمام فيلا مهجورة بشارع الجمهورية أمام مدرسة آمون بمدينة بورفؤاد، وامتد ليصل إلى أحد الشبابيك بها.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحريق، واستكمال النيابة العامة للتحقيقات لمعرفة ملابسات الحريق.