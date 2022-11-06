أوكرانيا: اندلاع حريق في منطقة سكنية بـ«زابوريجيا» جراء قصف روسي

أعلنت أوكرانيا، عن قصف روسي، لمدينة «زابوريجيا» جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن اندلاع حريق في منطقة سكنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الاوكرانية.

وكانت العديد من المناطق الأوكرانية، شهدت في وقت سابق، دوي صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قوات بلاده تسقط يوميا عشرا على الأقل من الطائرات المسيرة الإيبرانية التي نقلتها طهران إلى روسيا، يوميا.

«طهران» تستخدم 4 شركات طيران لنقل «المسيرات» إلى روسيا

وكان موقع «سبوروتف» الأوكراني التابع لقوات العمليات الخاصة، قال في وقت سابق، إن «طهران» تستخدم 4 شركات طيران بينها «ماهان» لنقل طائرات بدون طيار «مسيرات» إيرانية الصنع وتسليمها إلى روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأظهر فيديو، نشرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، لطائرات بدون طيار من طراز«لانسيت» الانتحارية الروسية الجديدة، تدمر مدافع أوكرانية بينها مدفع «إم777» الأمريكي، ومدافع «أكاتسيا» ذاتية الحركة سوفيتية الصنع وأهداف أخرى للقوات الأوكرانية على محور «نيكولاييف كريفوي روج»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية..

من جانبه، تفقد سفير «موسكو» لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، مقار بلاده الدبلوماسية التي جمدتها الحكومة الأمريكية في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا منذ عام 2017.

«بوخاريست» تشدد على تمسك بوحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية

وقال أنطونوف، إنه قبل وصوله إلى سان فرانسيسكو، طلبت السفارة في واشنطن الإذن بزيارة الموقعين المذكورين، من الخارجية الأمريكية، إلا أن الطلب الروسي قوبل بالرفض القاطع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية

وفي «بوخارست»، نفت وزارة الخارجية الرومانية، أي مطامع لبلادها بأراضي أوكرانيا، مشددة على تمسكها بوحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

بدورها، نفت «كييف»، نبأ إدراج السلطات الأوكرانية، للسياسي الألماني، زعيم كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني في البوندستاج «البرلمان» رولف موتزينيتش، في قائمة الإرهابيين.وأمس السبت، قال موتزينيتش، إن «كييف» أدرجته على قائمة الإرهاب لأنه دعا إلى وقف إطلاق النار.