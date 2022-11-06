السيطرة على حريق شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة دون خسائر بشرية

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق نشب داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة السادس من أكتوبر دون خسائر بشرية، حيث دفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء ونجحت في إخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حريق شقة في السادس من أكتوبر

كانت البداية عندما ورد بلاغ من الأهالي إلى غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يفيد نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية في عقار بمنطقة السادس من أكتوبر، وعلى الفور قامت الحماية المدنية بالدفع بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.