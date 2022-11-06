أوكرانيا: القوات الروسية تكثف ضرباتها على شرق البلاد

قالت السلطات الأوكرانية، إنّ القوات الروسية تكثف ضرباتها في شرق أوكرانيا، ما يفاقم الظروف الصعبة بالفعل للسكان والجيش الأوكراني.

وأكد بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك، أنّه بعد ضم موسكو غير القانوني وإعلان الأحكام العرفية في مقاطعة دونيتسك، دمرت الهجمات الروسية بالكامل تقريبًا محطات الطاقة التي تخدم مدينة باخموت وبلدة سوليدار القريبة وفقا لصحيفة «الجارديان البريطانية».

وأضاف أنّ القصف أسفر عن مقتل مدني، وإصابة 3، قائلا: «التدمير يومي، إنّ لم يكن كل ساعة».

مقتل وإصابة 4 في هجمات روسية على دونيتسك

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه الليلي بالفيديو أمس، إنّه بينما تركزت أعظم وحشية روسيا في منطقة دونيتسك، استمر القتال في أماكن أخرى على طول خط المواجهة الذي يمتد لأكثر من 1000 كيلومتر.

وأطلقت روسيا 4 صواريخ و19 غارة جوية استهدفت أكثر من 35 قرية في 7 مناطق، من تشيرنيهيف وخاركيف في الشمال الشرقي إلى خيرسون وميكولايف في الجنوب، وفقًا لمكتب الرئيس الأوكراني، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

الهجمات الروسية تركز على البنية التحتية للطاقة

وركزت روسيا على ضرب البنية التحتية للطاقة، خلال الشهر الماضي، ما تسبب في نقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

وكان من المقرر أن تشهد العاصمة كييف انقطاع التيار الكهربائي كل ساعة بالتناوب الأحد في أجزاء مختلفة من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة والمنطقة المحيطة بها، كما تم التخطيط لانقطاع التيار الكهربائي في مناطق تشيرنيهيف، تشيركاسي، جيتومير، سومي، خاركيف، وبولتافا، حسبما أفادت شركة الطاقة الأوكرانية المملوكة للدولة.