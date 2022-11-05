أخبار روسيا وأوكرانيا: انقطاع الكهرباء عن كييف و7 مناطق أخرى بسبب هجمات موسكو

تزامنا مع استمرار القصف الروسي، أكدت شركة الكهرباء الحكومية الأوكرانية، اليوم، حدوث قطع منتظم ومجدول للتيار الكهربائي في كييف و7 مناطق أخرى في البلاد بسبب الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة، وذلك ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا.

وتشهد أخبار روسيا وأوكرانيا مواصلة استمرار القوات الروسية قصف المدن والقرى الأوكرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، والتي أصابت بعضها البنية التحتية، ما تسبب في إلحاق الضرر بمحطات الطاقة وإمدادات المياه.

وأوضحت شركة أوكرينيرغو، المشغل الوحيد لخطوط النقل عالية الجهد في أوكرانيا، في بيان اليوم، أن انقطاع التيار الكهربائي سيشمل العاصمة كييف ومناطق تشيرنيهيف وتشيركاسي وجيتومير وسومي وبولتافا وخاركيف.

هجمات روسية على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية

وأشارت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي سيتم يوميا لفئة معينة من المستهلكين بحسب جدول زمني محدد يضعه مشغلو شبكات التوزيع لكل منطقة، منوهة بأنه من المتوقع أن تستمر الانقطاعات ست ساعات أو أكثر كل يوم.

وتعاني أوكرانيا من انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل إمدادات المياه منذ أن بدأت روسيا في إطلاق وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في البلاد الشهر الماضي.

فيما قالت موسكو إن الهجمات رداً على هجمات أوكرانية على شبه جزيرة القرم.

في سياق متصل، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم السبت، أن التيار الكهربائي الخارجي عاد لمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا بعد يومين من انقطاعه.

ونوه جروسى، إلى أن انقطاع الكهرباء عن المحطة يشير إلى مدى خطورة وضع السلامة والأمن النوويين في محطة زابوريجيا النووية أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

عودة إمدادات الكهرباء لمحطة زابوريجيا النووية

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت الخميس الماضي انقطاع التيار الكهربائي الخارجي مجدداً عن المحطة، منوهة بأنها اضطرت للعمل باستخدام مولدات الطوارئ.

ومنذ أكثر من شهر تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن قصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.