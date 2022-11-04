آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. حاكم خيرسون يعلن حظر التجول لمدة 24 ساعة

أفادت «سكاي نيوز» في نبأ عاجل، أن حاكم خيرسون الموالي لموسكو، أعلن حظرا للتجوال مدته 24 ساعة في المدينة، حيث يأتي هذا بالتزامن مع حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، اليوم الجمعة، على إجلاء جميع سكان خيرسون، بشكل سريع.

وفي آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أشارت تقارير غربية إلى تراجع الوجود العسكري الروسي في هذه المنطقة، التي أعلنت موسكو عن ضمها إلى الاتحاد الروسي في وقت سابق.

بوتين: تمت تعبئة 318 ألف شخص ضمن التعبئة الجزئية

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تمت تعبئة 318 ألف شخص ضمن التعبئة الجزئية وتم إرسال 49 ألفا منهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا.

تدمير 278 طائرة حربية روسية خلال 8 أشهر

فيما قال الجنرال فاليري زالوجني القائد العام للجيش الأوكراني، إن القوات الأوكرانية دمرت 278 طائرة حربية روسية خلال ثمانية أشهر من القتال، موضحا أن ذلك يتجاوز مثلي عدد الطائرات الحربية التي خسرها الاتحاد السوفييتي في تدخله العسكري في أفغانستان بين عامي 1979 و1989.

وكتب الجنرال زالوجني عبر تويتر: «خلال العدوان الشامل، دمرت الدفاعات الأوكرانية أكثر من ضعفي عدد الطائرات الروسية التي خسرها الاتحاد السوفييتي خلال حرب أفغانستان التي استمرت عشرة أعوام، 278 طائرة روسية في أوكرانيا مقابل 118 طائرة سوفييتية في أفغانستان».

كما نقلت وسائل إعلام روسية لقطات تصور مسيرة انتحارية روسية من طراز «زالا لانسيت» أثناء تدميرها لزورق حربي أوكراني في نهر دنيبر، مشيرة إلى أن القوات الروسية أطلقت الطائرة المسيرة.

ويظهر في شريط الفيديو، الزورق التابع للقوات البحرية الأوكرانية وهو في مياه نهر الدنيبر، حيث تم رصده وتصويره من الجو بواسطة المسيرة الروسية.