افتتاح المدرسة الثانوية الصناعية النسيجية بكفر الشيخ بتكلفة 16 مليون جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، مدرسة فوه الثانوية الصناعية النسيجية للبنات إنشاء جديد، بتكلفة 16 مليون جنيه، على مساحة 3200 متر، مكونة من 15 فصلًا، إضافة للمعامل والورش المتعددة ضمن المشروعات الجاري افتتاحها تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك، بحضور هاله أبو السعد، و عادل النجار، ومحمد الصمودي، أعضاء مجلس النواب، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، واللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور أحمد وعيوع، مدير عام إدارة فوه التعليمية، والمهندس محمد سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، رئيس الإدارة الفنية لقطاع كفر الشيخ.

ورش متعددة للطالبات

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه الفصول الدراسية، والورش المتعددة التي شهدت تواجد الطالبات أثناء تصميمهن المنسوجات المتعددة، وطالبات آخريات تقومن بالحياكة على ماكينات الخياطة المتوفرة في المدرسة.

وقال «نور الدين»، إن افتتاح المدرسة الثانوية الصناعية النسيجية للبنات خطوة من الخطوات التي تتخذها الدولة للاهتمام بصناعة السجاد والكليم، وإحياء تلك الصناعة التي تتميز بها مدينة فوه الأثرية، لافتًا أنه سيتم مد المدرسة بأنوال، فضلًا عن توفير فرص عمل للطالبات.

ووجّه، التحية للطالبات، وأولياء أمورهن، على تشجيعهن على ممارسة تلك المهنة، وللمُعلمين والمُعلمات على تجاوبهم مع الطالبات.

تدريب الطالبات في المصانع

وأكدت الطالبات أثناء تصميمهن المنسوجات والملابس، أنهن سيتم تدريبهن في المصانع والورش هنا بمدينة فوه، موجهات الشكر للدولة ولمحافظ كفر الشيخ على توفير تلك المدرسة لهن، لإحياء تلك المهنة التراثية التي تشتهر بها مدينة فوه.