مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر طالبت الدول المتقدمة بتنفيذ تعهداتها المالية في COP27

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه تم إدراج تمويل الخسائر والأضرار رسميًا في جدول أعمال مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ للأطراف المعنية بالمناخ، وهذا أمر تاريخي يجب الوقوف أمامه والبناء عليه.

محاولات مستمرة من الدول النامية

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار الموافقة هو محاولة دفع الدول المتسببة في التغيرات المناخية وهي الدول الصناعية الكبرى لتقديم تعويضات للدول المتضررة.

تعهدات متكررة من الدول المناحة

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه في كل قمة مناخ تصدر تعهدات من الدول المانحة، ولكن لا يحدث شيء، ولا تلتزم بها، وهذا ما لفت إليه اليوم وزير الخارجية سامح شكري عندما طالب بالانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ.

القانون الدولي لا يجبر الأعضاء على التنفيذ

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن كثرة التكرار من جانب الدول المتضررة ستجبر الدول الصناعية الكبرى على صرف تعهداتها أو على الأقل جزء منها، خاصة أن التعهدات تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وهذا رقم كبير للغاية، مبينًا في الوقت ذاته أن القانون الدولي لا يجبر أي دولة على دفع جزء من نسبتها المقترح ولكنه شكل من أشكال التضامن العالمي.

حدث عالمي على أرض مصرية

وتستضيف مصر مؤتمر المناخ في الفترة من الأحد السادس من نوفمبر حتى الجمعة 18 نوفمبر الجاري، وسط حضور قادة العالم للتباحث لمواجهة التغيرات المناخية.