مندوبة الكونغو في COP27: ممتنون لاستضافة بلد أفريقي قمة المناخ

هنأت مندوبة الكونغو الديمقراطية، سامح شكري، وزير الخارجية، على توليه رئاسة قمة COP27، كما هنأت مصر على التنظيم الرائع لمؤتمر الأطراف الـ27 في شرم الشيخ، قائلة: «ممتنون للغاية على استضافة بلد أفريقي لمؤتمر الأطراف الـ27».

معالجة تحديات المناخ

وأضافت مندوبة الكونغو الديمقراطية، خلال كلمتها في الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ، «أود الحديث عن البند السابع الخاص بصندوق التكيف، ما جرى لمعالجة تحديات المناخ والاحترار العالمي، أظهر هذا العمل بأهمية حصر تمويل المشروعات الخضراء وزيادتها في البلدان النامية، لأننا لسنا ضحايا فحسب، لكن نسعى لأن نظل ضد تغير المناخ».

وتابعت: «صندوق التكيف ينبغي ألا يكون مجرد مجال للحديث فحسب، لذا نود أن ننظر في هذا الصندوق ونجري الحوارات مع الدول الصناعية المتقدمة، نريد أن نخرج من مؤتمر الأطراف الـ27 بنتائج ملموسة وموثوقة يمكن التحقق منها، ومؤشرات واضحة لصندوق التكيف».

الفرق بين صندوق الضرر والخسائر

وواصلت: «كعضو في مجموعة الإسهامات المحددة الوطنية، نريد أن نرى فرقا واضحا بين صندوق التكيّف وبين صندوق الضرر والخسائر، لأننا نرى أهمية العمل على صندوق التكيف بشكل كبير على المستوى القصير والمتوسط والبعيد، لنحرص على تمكن البلدان على التكيف مع تغيرات المناخ».

واستكملت: «لم يعد هناك حاجة إلى الحديث فحسب، بل إننا نحتاج إلى نتائج ملموسة، وينبغي أن توجه موارد صندوق التكيف إلى الأبحاث العلمية بحيث تتوفر معلومات واضحة عن مستوى الخسائر والضرر الذي تتكبده البلدان، وعن القدرات المتاحة والتأثيرات على الغابات والمعادن والموارد الأخرى بحيث نبقي على الاحترار العالمي تحت 1.0 درجة مئوية، نحن بحاجة إلى هذه المعلومات الموثوقة من علمائنا».