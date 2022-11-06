«البورصة» تعلن تأسيس أول شركة لإصدار شهادات الكربون بالتزامن مع قمة المناخ

وقعت شركة «البورصة» القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية، اتفاقا إطاريا مع البنك الزراعي المصري، وشركة «ليبرا كابيتال»، لتأسيس شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون، والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها.

تنويع الخيارات الاستثمارية

يأتي التعاون الذي جرى الإعلان عنه على هامش مؤتمر الطاقة الخضراء في الصحراء «DII Desert Energy» في إطار سعي إدارة البورصة المصرية تنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، لاسيما المنتجات المالية ذات التأثير الإيجابي على التغيرات المناخية.

وقع الاتفاق رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.

مبادرة السوق الأفريقية للكربون

وقال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27، إن عدد من المؤسسات تدعم مبادرة السوق الأفريقية للكربون، من أجل وضع المعايير والقواعد والنظم الرقابية وتطويع القواعد الدولية في أسواق الكربون للاحتياجات الأفريقية حتى تكون هناك إمكانية للاستحواذ على القيمة المضافة داخل الدول الأفريقية.

ميلاد سوق منظم لتداول شهادات الكربون

وأعرب الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته وتقديره للتقدم الذي يجري إحرازه من قبل كل الأطراف الفاعلة في ملف تطوير إطار واضح ليكون النواة الأساسية الإعلان عن ميلاد سوق منظم لتداول شهادات الكربون، يتضمن كل المكونات اللازمة والكافية ليس فقط للتداول بل والإصدار.

وأوضح رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، أن الاتفاق الإطاري لتأسيس شركة رائدة على المستوى الإقليمي يستهدف خلق آفاق جديدة للتعاون على الصعيد القاري والإقليمي لتشجيع الاستثمار الأخضر وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين.

وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن البنك فخور بالانضمام مع تحالف البورصة المصرية ومجموعة إنارة لتأسيس «ليبرا كاربوني» بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ، موضحا أن البنك الزراعي لديه 3.5 مليون عميل على مستوى الجمهورية، سيكونون نواه وبداية قوية للشراكة.