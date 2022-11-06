سامح شكري: أفريقيا تحتاج إلى الدعم لمواجهة التغيرات المناخية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس الحالي لقمة المناخ COP27، إنّ القارة الأفريقية تعاني كغيرها من الدول النامية من التغيرات المناخية، رغم أنّها لم تسهم في المشكلة، متابعا: «دول القارة السمراء أعربت عن استعدادها لمواجهة التطورات السلبية المرتبطة بتغير المناخ، لكنها بحاجة إلى الدعم في إطار قدرتها».

انطلاق فعاليات COP27

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بمناسبة انطلاق فعاليات COP27، أنّ قضية التمويل مهمة، وقضية الانتقال العادل للطاقة الجديدة والمتجددة ضرورية، كي تستطيع الدول الأفريقية الاستمرار على مسارها نحو التنمية المستدامة ورفع مواطنيها من خط الفقر، واستمرار المساهمة الإيجابية في الجهود الدولية.

وتابع شكري، أنّ الدول الأفريقية طرف أصيل في العملية التفاوضية، ولها اهتمامات بكل القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وتسعى لأن تكون المفاوضات الحالية داعمة لإمكانية اضطلاعها بمسؤولياتها ومهامها.