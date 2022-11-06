بعد كلمة سامح شكري عن الأزمات البيئية.. أسوأ كوارث شهدها العالم في السنوات الأخيرة

«العالم سجل أسوأ كوارث بيئية خلال السنوات الأخيرة».. هكذا قال سامح شكري وزير الخارجية، في كلمته خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop 27، وأكد أنّ تغيُّر المناخ أصبح خطرًا، وواقعًا يهدد حياة البشر في كل مكان وبالأشكال كافة، والعلم يؤكد بشكل قاطع أن نمط التنمية الذي سارت عليه البشرية منذ الثورة الصناعية وحتى وقت قريب لم يعد قابلا للاستدامة.

مركز أبحاث الأوبئة والكوارث «سي آر إي دي CRED» أكد في تقرير صدر عنه، أن ملايين الأشخاص تضرروا من الكوارث الطبيعية خلال السنوات الأخيرة، مع خسائر بشرية وخسائر مادية تخطت مليارات الدولارات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسوأ كوارث شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة..

فيضانات الهند

لعل آخر هذه الكوارث كانت فيضانات الهند، خلال الشهور الماضية، حينما لقى نحو 1354 شخصا حتفهم، إثر أمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات، شمالي الهند، وضربات للبرق أودت بحياتهم.

زلزال أفغانستان

في شهر مايو من العام الحالي، وقع زلزال مدمر في أفغانستان، بلغت قوته 6.1 ريختر، وذلك بالقرب من مدينة خوست، ورغم ذلك أحس به السكان في مناطق نائية عن دائرة الزلزال ودول أخرى مثل الهند وباكستان، ووصلت حصيلة ضحاياه إلى 1036 شخصًا.

إعصار الفلبين

في أبريل الماضي، اجتاحت رياح قوية بلغت سرعتها 185 كيلومترا / الساعة، جزيرة لوزون بالفلبين، وراح ضحية هذه الإعصار نحو 289 شخصًا.

إعصارات وعواصف وفيضانات سببت خسائر باهظة

170 مليار دولار من كانت المحصلة النهائية لأضرار العالم من الكوارث البيئية عام 2021، وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة كريستيان إيد الخيرية في المملكة المتحدة، من بينها إعصار إيدا بأمريكا وفيضانات أوروبا وعاصفة تكساس الشتوية وفيضانات مقاطعة خنان الصينية وفيضانات بريتش كولومبيا في كندا، والتي راح ضحيتها آلاف الضحايا.