وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات توفر أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الهمم

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية - منسق عام وحدات التضامن بالجامعات، إن وحدات التضامن نظمت العديد من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن وحدة التضامن بجامعة السويس، نظمت حملة توعوية عن التصدي للشائعات التي تهدد المجتمع، والتركيز على أهمية المجتمع الجامعي لنشر التوعية داخله.

وأكدت وحدة التضامن بجامعة السويس على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الحملة جاءت بعنوان «السيطرة على الشائعات»، مناشدة الطلاب بأهمية الثقة في القادة لمقاومة الشائعات.

«مفهوم مهارات التواصل» بوحدة التضامن الاجتماعي بجامعة جنوب الوادي

وفي جامعة جنوب الوادي، قامت وحدة التضامن الاجتماعي، باستكمال البرنامج التأهيلي للمتدربين القائمين على عدد من جلسات «مفهوم مهارات التواصل الفعال وأهميتها في الحياة العملية لدى المتطوعين، مهارات لغة الجسد وأهميتها في التواصل بين الأفراد، ومهارات الإقناع والتفاوض وطرق استخدامها مع مهارات العرض والطلب».

وفي جامعة الوادي الجديد نظمت وحدة التضامن دورة تدريبية عن لغة الإشارة بمقر كلية الآداب لطلبة الجامعة والعاملين بها.

توفير الأجهزة التعويضية لذوي الهمم

وأوضح الدكتور صلاح هاشم، لـ«الوطن»، أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، تعمل على توفير الأجهزة التعويضية ومساعدة ذوى الهمم، مؤكدا أنه يتم توفير «عصا بيضاء لذوي الإعاقة البصرية، كما يتم توفير نظارة طبية لضعاف البصر، سماعات أذن لذوي الإعاقة السمعية، وكراسي متحركة لذوي الإعاقة الحركية».​

دفع المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين

وأشار إلى أن وحدات التضامن تعمل على التصدي للصعوبات التي تواجه ذوي الهمم في مسيرتهم الجامعية، مؤكدا أنه تم اعطاء الأولوية للطلاب ذوي الإعاقة في دفع المصروفات الدراسية عنهم فور تعثرهم، وتكوين فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية أو الخاصة من خلال رفقاء وميسيرين لذوي الإعاقة.