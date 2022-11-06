توقيع الكشف الطبي على 5 آلاف مواطن مجانا في «بشائر الخير» بالإسكندرية

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، القافلة الطبية الخدمية المجانية الشاملة بـ«بشائر الخير»، التي تنظمها محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وجامعة الإسكندرية والتضامن الاجتماعي والتعليم وجميع الجهات المعنية، والتي تمتد على مدار شهر نوفمبر الجاري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للمواطنين.

وتفقد «الشريف» القافلة الطبية الشاملة في بشائر الخير خلال يومها الخامس، واستفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة بالقافلة، مؤكداً أن الدولة بجميع مؤسساتها حريصة على تقديم كامل الدعم للمواطنين البسطاء وتوفير أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إجراء 5 عمليات جراحية

وثمّن المحافظ جهود جميع الجهات المشاركة في تنظيم القافلة، مشيدًا بدور العمل المجتمعي الجماعي والتعاون التام بينهم لإخراج القافلة بهذا الشكل المميز.

وأوضح أنه خلال الـ5 أيام الماضية منذ إطلاق القافلة الطبية، وصل عدد الحالات التي حصلت على الخدمة الطبية إلى 5 آلاف مواطن، وتم إجراء 5 عمليات جراحية كبرى.

وأشار إلى أن المشاركة والأعداد تزداد بشكل كبير يوميا، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات إلى المستشفيات المعنية لاستكمال علاجها، فضلا عن توفير سماعات الأذن والنظارات الطبية.

دراسات استطلاعية عن مستوى الخدمة لأول مرة

وقال المحافظ إنه لأول مرة يوجد بالقافلة مركزا لاستقصاء رأي المرضى المترددين للخروج بتوصيات يستفيد بها في تقديم الخدمات بشكل أفضل، مشيرا إلى أن القافلة تضم مكتب للعلاج على نفقة الدولة مكون من لجنة ثلاثية يتم من خلالها توقيع الكشف الطبي على المواطن واتخاذ الإجراءات بشكل عاجل ليصدر قرار العلاج في مدة ثلاثة أيام.

وأضاف «الشريف»، أن القافلة تتضمن تقديم خدمات لدعم ذوي الهمم، وعيادات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتضم 16 عيادة متنقلة في جميع التخصصات، وخدمات إسعاف، وخدمات نقل الدم، وخدمات علاج طبيعي، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة المستخدمة للرمد والسمع.

كما يتم المسح الطبي للمدارس، وعقد 50 ندوة يوميًا لتقديم التوعية الصحية والاجتماعية للمواطنين في جميع المجالات، كما تضم القافلة عمل زيارات منزلية لكبار السن، وخلال القافلة يتم تنفيذ أكثر من مبادرة للمواطنين.