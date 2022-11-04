الكشف على 1875 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.

القافلة تضمنت 8 تخصصات طبية

وعلى مدار يومين نفذت مديرية الصحة في محافظة بني سويف قافلة طبية بجزيرة أبو صالح في مركز ناصر، مكونة من 9 عيادات تشمل 8 تخصصات، ضمن إجراءات وقائية مشددة، ووقعت الكشف الطبي على 1857مريضًا، وصرف العلاج بالمجان بالإضافة إلى إجراء تحاليل الدم ومعمل الطفيليات والإشاعات، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويل حالات لاستكمال العلاج بالمستشفى.

ندوة تثقيفية لـ100 مواطن على هامش القافلة

ونظمت القافلة ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ104 مواطنين.