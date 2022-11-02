الكشف على 292 مريضا في قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالقليوبية

نظمت جامعة بنها، قافلة طبية بقرية منشية الجبل الأصفر مركز الخانكة، بالقليوبية، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.

الكشف على 292 حالة في قافلة جامعة بنها

وتم توقيع الكشف الطبي على 292 حالة مرضية من أهالي القرية فى مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات اللازمة، وإجراء العمليات اللازمة حسب الحالة المرضية.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، والهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بالقليوبية.

تخصصات قافلة جامعة بنها

وشارك في قافلة جامعة بنها أطباء في تخصصات جراحة العظام والأطفال وأمراض الباطنة والرمد، والجلدية كما شارك فيها أطباء صيدلة وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية.