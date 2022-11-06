آخرها رحلة طيران بوقود مستدام.. خريطة مواصلات مصر الخضراء مع انطلاق cop27

استعدت مصر، خاصة مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة الماضية لاستضافة فعاليات قمة المناخ COP 27، التي بدأت أولى جلساتها اليوم، وتستمر الفعاليات حتى 18 نوفمبر الجاري، إذ تسعى الدولة المصرية نحو التحول إلى دولة صديقة للبيئة، وكانت أولى خطواتها في تنفيذ مسعاها توفير العديد من وسائل النقل التي تعمل بالطاقة الكهربائية، لتقليل الانبعاثات الكربونية التي تؤثر بالسلب على البيئة.

وسائل مواصلات مصرية صديقة للبيئة

قامت وزارة النقل والمواصلات، بإجراء العديد من الأعمال التطويرية الخاصة بـ ترام محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، وإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، والمونوريل، والأتوبيس الترددي السريع، بالإضافة إلى الخطين الرابع والسادس من مشروع مترو الأنفاق، ومترو أبو قير، إذ تعمل كل هذه الوسائل بالطاقة الكهربائية.

شرم الشيخ صديقة للبيئة 100%

تعمل مدينة شرم الشيخ على قدم وساق، منذ الإعلان في قمة المناخ COP26، أن مصر ستكون الدولة المستضيفة للمؤتمر في 2022، إذ جرى توفير 210 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، لتنقلات ضيوف المؤتمر داخل المدينة، بالمجان، بالإضافة إلى إمداد السفارة الهولندية لمدينة شرم الشيخ بـ 45 دراجة هوائية.

وجرى الإعلان منذ عدة أسابيع، عن إتاحة أول لانش إسعاف بحري يقدم الرعاية الكاملة للمواطنين في البحر، من خلال إمداده بالأجهزة والمعدات اللازمة وتجهيز أفضل الطواقم الطبية التي تستطيع معالجة ثلاث حالات مرضية في نفس الوقت، بالإضافة إلى الاستعداد التام والمستمر على مدار اليوم، ويبلغ طول اللانش 13 مترا.

مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة لطائرة تستخدم الوقود الحيوي

وأطلقت «مصر للطيران» أولى رحلاتها التجارية من مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى مطار شرم الشيخ، باستخدام الوقود الحيوي المستدام، ونقلت الطائرة وفدا من المشاركين في مؤتمر المناخ.

مشروع «كايرو بايك»

على غرار تجهيزات مدينة شرم الشيخ لتكون أول مدينة صديقة للبيئة في العالم، جرى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الدراجات الهوائية «كايرو بايك» بإجمالي 250 دراجة، في القاهرة، إذ يجري حجز الدراجة من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة، مقابل جنيه واحد في الساعة.