تأجيل محاكمة 12 متهما بتهريب 586 قطعة أثرية للخارج إلى 6 ديسمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا أحدهم أمريكي الجنسية، في قضية تهريب قطع آثار مصرية تعود لما قبل 4 آلاف سنة، إلى 6 ديسمبر المقبل، للاطلاع.

النيابة العامة تحيل المتهمين للمحاكمة

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة، 11 متهمًا يحملون الجنسية المصرية، وآخر يحمل الجنسية الأمريكية، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتهريب 586 قطعة أثرية، بعد ضبط المتهم الأمريكي في شهر فبراير الماضي، في مطار «جون كنيدي»، ومعه القطع الأثرية في 3 حقائب مغلفة.

وجاء في أوراق القضية، أن المتهم الأمريكي، كان في طريقه لنقل القطع الأثرية إلى ولاية نيويورك، بغرض بيعها، وعند ضبطه وفحص القطع الأثرية تبين أنها تعود لنحو 4 آلاف سنة.

تافصيل اتهام أمريكي و11 مصريا بتهريب الآثار

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم الأول قام بتهريب عدد من القطع الأثرية إلى خارج جمهورية مصر العربية، فضلًا عن قيامه بتشكيل وإدارة تشكيل عصابي شارك فيه المتهمون من الثاني وحتى الأخير، وحاز وأحرز قطعا أثرية وابتاعها، دون مستند رسمي يفيد بخروجها من مصر، بطريقة غير مشروعة.

وذكرت أوراق القضية، أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير اشتركوا في تكوين تشكيل عصابي كان الغرض منه تهريب قطع أثرية إلى خارج البلاد عن طريق الاتفاق والمساعدة بتهريب الآثار، وبذلك تمت الجريمة.