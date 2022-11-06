إصابة 4 أشخاص في حوادث انقلاب دراجات نارية متفرقة بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص من محافظة كفر الشيخ، بإصابات متنوعة، إثر وقوع حوادث متفرقة بمركزي الرياض وكفر الشيخ، وجرى نقلهم إلي مستشفي كفر الشيخ العام، وتقديم الإسعافات المطلوبة لهم، ويتم متابعة حالتهم بالمستشفى.

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول مصابين فى حوادث متفرقة.

بالانتقال والفحص تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، عبد الحميد حسن رشاد، 35 سنة، من قرية زهران، بجروح وكدمات ومحمد حمدي شاهين، 21 سنة، من قرية زهران مصابان بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فى حادث انقلاب دراجة نارية.

كما أُصيب سالم السيد سالم، 55 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، فى حادث تصادم سيارتين بسيدي غازي، وأُصيب أحمد السعيد أحمد، 13 سنة، من قرية العالمية، بجروح شديدة إثر انقلاب دراجة نارية.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفي كفر الشيخ العام.