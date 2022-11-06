إصابة 6 بينهم طفل في 5 حوادث مختلفة ببورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد 5 حوادث مختلفة تضمنت سيرًا ومشاجرة وسقوطًا من أعلى السلم مساء أمس أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفل ومسنان.

تصادم سيارة مع موتوسيكل

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفي المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد محمد مصطفي عطية محمد 17 سنة مصاب بكسر في عظمة الفخذ وذلك في تصادم سيارة مع دراجة بخارية بجوار حديقة المسلة ومدرسة القناة الإعدادية بنين بحي الشرق حيث كان المصاب يقود الموتوسيكل ويجري تقديم الخدمة الطبية له

سقوط طفل من أعلي

كما وصل عن طريق الأهل إلي المستشفي يوسف ياسر فوزي أحمد 13 سنة بإدعاء سقوط من أعلى سلم المنزل ويجري تقديم الإسعافات الأولية وتبين من تشخيص حالته الصحية وجود كدمة في الضلوع

كما وصل مستشفي المبرة إسلام إبراهيم محمد إبراهيم 21 سنة مصاب كدمات بالوجه وألم بالرأس ويجري عمل أشعة مقطعية له للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي وذلك بعد أن صدمته سيارة مسرعة وهو يعبر الطريق بشارع 100 بحي العرب.

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفي الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد جمال الدين منصور سيف أحمد 74 سنة مصاب بجروح وكدمات، والحالة مستقرة ويجري تقديم الإسعافات الأولية له حيث صدمته سيارة أثناء سيره في حي الزهور

إصابة أب ونجله في مشاجرة

كما وصل إلي المستشفى مدحت محمد أحمد حلاوة 65 سنة مصاب بجرح بالرأس ونجله محمود مدحت محمد أحمد حلاوة 23 سنة بادعاء مشاجرة مع آخرين أمام المستشفى وحالتهما الصحية مستقرة.

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحوادث الأربعة.