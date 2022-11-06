حوادث اليوم: سيدة بحوزتها 125 طربة حشيش بالإسكندرية وورشة أسلحة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية من ضبط العديد من المتهمين في القضايا المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» أبرز وأهم الحوادث والجرائم التي كشفتها وزارة الداخلية في الساعات الماضية.

ضبط سيدة بحوزتها 125 طربة حشيش بالإسكندرية

في محافظة الإسكندرية، نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيدة لها معلومات جنائية سابقة أثناء تواجدها في منطقتها السكنية، وكان بحوزتها عدد 125 طربة من مخدر الحشيش، يصل وزنهم الإجمالي إلى 12,5 كيلو جرام بقيمة 875 ألف جنيه، مع طبنجة وعدد من الطلقات من ذات العيار، واعترفت المتهمة بحيازة المخدرات بقصد الإتجار فيها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط

في «القوصية» التابعة لمحافظة أسيوط، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على شخص له معلومات جنائية سابقة بتهمة الإتجار فى كل من الأسلحة النارية والذخائر مع إدارة ورشة للأسلحة النارية بدون ترخيص للتصنيع والإصلاح والتعديل، وكان بحوزته عدد 3 قطع من السلاح النارى، وعدد 2 فرد خرطوش، مع فرد رصاص، واعترف المتهم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

ضبط 3 أطنان مخدرات بـ 43 مليون جنيه بالإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصر إجرامي متخصص فى نقل المواد المخدرة وتهريبها من خلال استخدام إحدى السيارات «نقل فنطاس» من أجل توزيعها على عملائه في محافظات الجمهورية، وكان بحوزته كميات من البانجو يصل وزنها إلى 2000 كيلو جرام، وكمية من الحشيش وزنت 500 كيلو جرام، بالإضافة إلى كميات من مخدر الهيدرو يصل وزنها 250 كيلو جرام، تصل قيمتهم المالية الإجمالية إلى أكثر من 43 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

زوج يطعن شقيق زوجته فى صدره بسبب خلافات بينهما بالقاهرة

وفي محافظة القاهرة وتحديداً منطقة السلام، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد الأشخاص بسبب تعديه على شقيق زوجته بالضرب من خلال استخدام سلاح أبيض «سكين» وإصابته بجرح طعنى في الصدر، بسبب خلافات بينهما، واعترف المتهم بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.