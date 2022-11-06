عضو «الحوار الوطني»: قضايا المناخ من أولوياتنا.. وننتظر مخرجات Cop27

قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المصريين يفخرون باستضافة بلادهم لمؤتمر المناخ، والذي يشارك فيه عدد كبير من رؤساء الدول والوزراء والخبراء بقضايا البيئة، وهو رسالة للعالم كله مفادها أن مصر دولة آمنة رغم الظروف التي تمربها كل دول العالم.

مكاسب مؤتمر المناخ

وأضاف «عبد القوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يصدر عن المؤتمر كثير من الاتفاقيات الدولية، فضلا عن تقديم منح لمصر لدعم قضايا المناخ، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع الدول الصديقة، مضيفا «ستحصد مصر الكثير من المكاسب في جميع المجالات بسبب هذا المؤتمر».

وأوضح أن الحوارالوطني يهتم بكل القضايا التي من الممكن أن يكون لها تأثير على المواطن، ومن ضمنها قضايا المناخ، «لذلك ننتظر مخرجات المؤتمر حتى يتم النظر فيها، والاستفادة منها بكل الأوجه الممكنة، لأن العيش في بيئة نظيفة وصحية ومواجهة التغيرات المناخية ذات التأثير السلبي على الدول هو واحدة من أسس بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى إليها في الحوار الوطني».

انطلاق قمة المناخ

وانطلق، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من رؤساء الدول والوزراء والخبراء والمختصين بقضايا المناخ، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر حتى 18 نوفمبر الجاري.