رئيس جامعة كفر الشيخ: الدولة تسعى لتقديم تعليم مجاني راقي لبناء الإنسان

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن القيادة السياسية تهتم بنشر الفكر والوعي والبحث العلمي، مشيدا بما يشهده التعليم العالي والبحث العلمي من تطوير على مستوى المنشآت والأنشطة العلمية، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة الدولة للعمل في المحاور الخاصة برؤية مصر 2030، بهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين جودة نظم التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وربط الخريج بسوق العمل عن طريق تطوير المناهج.

دسوقي: مصر غنية بعلمائها

وقال رئيس الجامعة، في بيان له، إن مصر غنية بعلمائها، والدولة تستثمر في 27 جامعة حكومية لتقديم تعليم مجاني راق لبناء الإنسان، لافتا أن إدارة جامعة كفر الشيخ تهتم اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي، وأن الندوات والمؤتمرات وورش العمل فرصة مهمة لالتقاء الأجيال العلمية، وتبادل الخبرات، والتواصل العلمي للوصول إلى الجديد.

الجامعة تحرص على تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى حرص الجامعة على تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال التدريب المستمر، لينعكس ذلك على طلاب الجامعة وخريجيها وطلاب الدراسات العليا.

جدير بالذكر أن جامعة كفر الشيخ استقلت عن جامعة طنطا في عام 2006، ووصل عدد الكليات بالجامعة إلى 18 كلية و3 معاهد.