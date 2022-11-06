أبرز الكلمات في اليوم الأول لقمة المناخ.. شكري يطالب بتنفيذ الوعود

تحرص «الوطن» يوميا على تقديم أهم وأبرز الكلمات التي جاءت في كل يوم من أيام قمة المناخ المنعقدة في مصر خلال الفترة من 6 نوفمبر حتى 18 من الشهر الحالي.

أهمية العمل الجماعي لمواجهة التغيرات المناخية

قال رئيس الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ في الأمم المتحدة، هوسونج لي، إنّ صوت العلم لا يمكن أن يكون أكثر قوة من الآن لمواجهة أزمة تغير المناخ التي يشهدها كوكبنا حاليا، مضيفا أنّ العمل الجماعي الهادف إلى وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة، يجب أن يكون أكثر نجاحا.

وزير الخارجية يطالب بتوفير المال اللازم

فيما قال سامح شكري وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ COP 27: «إننا لا نزال نواجه فجوات تتسع بشكل مقلق سواء فيما يخص الهدف الحراري لاتفاق باريس أو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ أو توفير التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من القيام بدورها في هذا الجُهد».

ضرورة تحويل التعهد إلى تنفيذ

وتابع: «إنني إذ أبدأ اليوم مسؤوليتي كرئيس للمؤتمر، لا بد لي أن أدعوكم جميعا إلى وقفة للمصارحة حول حقيقتين لا مناص إلى إنكارهما، وهما أن جهود تغير المناخ على مدى العقود الماضية اتسمت بقدرٍ ملحوظ من الاستقطاب ما أفضى إلى إبطاء وتيرة التقدم في عملية التفاوض، كما أن الحالة الراهنة لجهود الحشد وتوفير التمويل تثير الكثير من الشواغل، إذ إنّ تعهد توفير الـ100 مليار دولار سنويًا لم يجد سبيله إلى التنفيذ بعد».

حسم مسألة التمويل

من جانبه، أوضح ألوك شارما، رئيس قمة جلاسكو «COP 26»، أنَّ التمويل مسألة حاسمة في برامج العمل الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية ويجب بذل مجهود لتوفير الأموال الفترة المقبلة.

تهنئة دولية لمصر

في الوقت الذي هنأ الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، سيمون ستيل، مصر وسامح شكري وزير الخارجية، على الرئاسة المصرية لقمة المناخ، «شكرا على جهودكم الدؤوبة لإنجاح مؤتمر الأطراف الـ27».