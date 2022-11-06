طريق «منار» إلى قمة المناخ يبدأ بمبادرة توعية من البلاستيك: حققت حلمي

على أرض السلام انطلق مؤتمر المناخ اليوم، ذلك الحدث العالمي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، وحضره العديد من الشباب في مختلف دول العالم وكان من بينهم منار أحمد، طالبة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

كانت "منار" صاحبة الـ19 عامًا، تأمل المشاركة في مؤتمر قمة المناخ منذ العام الماضي الذي تم فيه إعلان استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ: «من السنة اللي فاتت وأنا كنت بحلم أني أكون من المشاركين في مؤتمر قمة المناخ» بحسب ما روته لـ«الوطن».

مبادرة الطريق إلى قمة المناخ

أطلقت «منار» وزملاؤها مبادرة تحت شعار «الطريق إلى قمة المناخ»، تهدف إلى توعية الآخرين بمخاطر التغير المناخي وكيفية الحد من تلك المخاطر، إذ تجولت في مختلف الشوارع ووزعت شنط قماش بدلا من البلاستيك: «المبادرة عملتها أنا زملائي تبع مؤسسة شارعنا لتنمية المستدامة، عملنا ورش كتير ونزلنا الشارع كلمنا الناس عن التوعية البيئية واتكلمنا عن أضرار البلاستيك ووزعنا عليهم شنط قماش وفهمناهم ليه نستعمل القماش بدل من البلاستيك».

لم تكتف صاحبة الـ19 عامًا، بالمبادرة بل أنتجت فيديوهات توعية عن أهمية التشجير، الأمر الذي شهد إقبالا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها تسيطر عليها حالة من الفخر والسعادة لتمكنها من المشاركة في مؤتمر قمة المناخ: « فخورة بنفسي جدا عشان بقيت من ضمن طلاب الجامعات المشاركين في قمة المناخ ومتشوقة جدا إني أسمع توصيات محفزة للعمل المناخي».