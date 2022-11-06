«اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ»: مفاوضات COP27 تتطرق لخسائر أزمة المناخ وطرق علاجها

قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ، سيمون ستيل، إنّه يجب أن تكون هناك ثقة بين الأطراف المرتبطة بقضية المناخ، وهناك العديد من الأمور التي يجب أن تحظى بأهمية في أجندة قمة المناخ COP27.

انطلاق مفاوضات COP27

وأضاف «ستيل»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في شرم الشيخ: «نتحدث عن المفاوضات التي ستتم الأسبوعين المقبلين، وهذه قضايا معقدة وحساسة وخطيرة، فهناك قضية معالجة الخسائر والدمار، التي يجب أن تنخرط جميع الأطراف لمعالجتها»، متابعا: «سننظر إلى كل ما تحتاجه الدول للجلوس على طاولة التفاوض فيما يتعلق للوصول إلى إجراء تتفق عليه كل الأطراف، فأغلب الانبعاثات تأتي من الدول الموقعة على اتفاقية F20 والدول المشاركة».

تغير المناخ

وواصل: «نحتاج إلى التكنولوجيات التي نستطيع من خلالها معالجة تغير المناخ، ومن المهم لهذه الأطراف أن تتعاون، وهناك مساحة من عملية قمة المناخ لكي نسمح لتلك الأطراف ومنحها فرصة لكي تحقق نوعا من التعاون لتحقيق الالتزامات الوطنية والتي يجب أن تلتزم بها جميع الأطراف».